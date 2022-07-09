09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Nerede o eski bayramlar! Adana’da eski bayramlar nasıldı?
Şimdi tarihin tozlu raflarını aralayıp anılara yolculuk yapma zamanı. Adana'da eskiden bayramlarda günler öncesinden temizlik yapılır ve bayram alışverişine çıkılırdı. Şimdi ise o günler özler olundu A Haber ekibimiz eski günlerde bayramı yaşayan ve o günün güzelliklerine tanıklık edenlere mikrofon uzattı. Nerede o eski bayramlar sorusunun yanıtı arandı...