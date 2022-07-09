09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Nerede o eski bayramlar! Adana’da eski bayramlar nasıldı?

Nerede o eski bayramlar! Adana’da eski bayramlar nasıldı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2022 09:06
Şimdi tarihin tozlu raflarını aralayıp anılara yolculuk yapma zamanı. Adana'da eskiden bayramlarda günler öncesinden temizlik yapılır ve bayram alışverişine çıkılırdı. Şimdi ise o günler özler olundu A Haber ekibimiz eski günlerde bayramı yaşayan ve o günün güzelliklerine tanıklık edenlere mikrofon uzattı. Nerede o eski bayramlar sorusunun yanıtı arandı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber ekibi Mekke’de!
A Haber ekibi Mekke’de!
Nerede o eski bayramlar!
Nerede o eski bayramlar!
Kurban Bayramı’nda vatan nöbeti!
Kurban Bayramı’nda vatan nöbeti!
LGS’de imam hatip okullarının başarısı!
LGS’de imam hatip okullarının başarısı!
Teşrik tekbirleri ne zaman bitiyor?
Teşrik tekbirleri ne zaman bitiyor?
Tayin başvurusu tarihi belli oldu!
Tayin başvurusu tarihi belli oldu!
Devlet Bahçeli’den Türk Tabipler Birliği’ne sert tepki
Devlet Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki
Komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi’nde
Komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde
CHP-HDP-PKK zinciri kırıldı
CHP-HDP-PKK zinciri kırıldı
Bakan Koca’dan buruk bayram mesajı
Bakan Koca'dan buruk bayram mesajı
Kapıkule’den hızlı geçiş gurbetçileri mutlu etti
Kapıkule'den "hızlı geçiş" gurbetçileri mutlu etti
Bayram tedbiri! 9 bin 500 personel görevde
Bayram tedbiri! 9 bin 500 personel görevde
Daha Fazla Video Göster