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Nerede o eski bayramlar? 80’lerde bayram hazırlığı…

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 09:13
Büyüklerimiz hep anlatır bizler de hayran hayran dinleriz. "Nerede o eski bayramlar?" diye başlayan hikayeleri anlattığımız kısa bir nostalji turuyla eski bayramlara göz atalım…
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