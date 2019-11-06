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06.11.2019

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesi CHP'de kriz çıkardı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında hapis cezasına çarptırılan sanık Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesi CHP'de krize neden oldu. FETÖ sanıklarının avukatlığına soyunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ sanığı gazetecilerin tahliyelerinden duyduğu memnuniyeti, partisinin grup toplantısında dile getirdi. Kılıçdaroğlu "Eren Erdem, Osman Kavala neden içeride? Sırrı Süreyya Önder siyasette önemli bir entelektüel. Bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?" diyerek FETÖ sanıklarına sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu ve yargılama sürecindeki tavrı CHP'nin ulusalcı kanadını rahatsız etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler de peş peşe geldi. CHP eski milletvekili Dursun Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerden yere vurdu. Çiçek paylaşımında "Kılıçdaroğlu 'Burada' diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlerine kavuştu" ifadelerine yer verdi. Karara Ergenekon ve Balyoz mağduru CHP İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi de tepki gösterdi. Çelebi "Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tahliye olmuş...Bir süre ceza evinde yattılar." diye Ergenekon ve Balyoz davalarında hapis yatan isimlerini yazarak Kılıçdaroğlu'na cephe aldı.CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sanıklarına sahip çıkmasını sert sözlerle eleştirmişti.

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