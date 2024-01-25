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NATO’nun 90 bin askerli tatbikatı başladı! Tatbikatta Türkiye’nin de yer aldığı 31 ülke yer alıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 18:42
Rusya'nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle alarm seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığı Baltık bölgesi, yakın tarihin en büyük NATO tatbikatına sahne oluyor. Doğu Avrupa’nın büyük bir kısmına yayılacak olan "Steadfast Defender 2024" tatbikatı bugün başladı. Dev tatbikata, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 31 ülkeden 90 bin asker katılıyor.
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