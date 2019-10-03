03 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.10.2019

NATO savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nda... |Video

Çanakkale ve Saros Körfezi'nde 4-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' için NATO'ya bağlı 4'ü yabancı 5 savaş gemisi, liman ziyareti için Nara Limanı'na yanaştı. Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemileri, boğazda hareketlilik yarattı.

Tatbikat için gelen NATO savaş gemileri gemileri, Çanakkale Boğazı'nı hareketlendirdi

Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO ile Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde 4-20 Ekim tarihleri arasında, 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' düzenlenecek.

Ege Denizi'nden Boğaza giriş yapan NATO'ya bağlı İtalyan savaş gemileri 'A 5329' borda numaralı 'ITS Vesuvio' ve M-5557 borda numaralı 'ITS Numana 9', Yunan savaş gemisi M63 borda numaralı 'HS Kallısto' ve İspanya savaş gemisi M32 borda numaralı 'Sella', Çanakkale önlerine ulaştı. NATO'ya bağlı 4 yabancı gemi ile birlikte Türk savaş gemisi M266 borda numaralı 'TCG Amasra', ziyaret yapacakları Nara Limanı'na yanaştı.
Art arda gelen ve güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemileri, boğazda hareketlilik yarattı.

İtalyan savaş gemisi Nara Limanı'na Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri yardımıyla yanaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sınır hattında askerden dikkat çeken mesaj | Video
Sınır hattında askerden dikkat çeken mesaj | Video
Hatay'da askeri araç devrildi
Hatay'da askeri araç devrildi
Hükümetten harekat açıklaması: Başkomutanın talimatıyla...
Hükümetten harekat açıklaması: Başkomutanın talimatıyla...
NATO savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nda...
NATO savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nda...
Enflasyonda tek haneli oran kalıcı olacak
"Enflasyonda tek haneli oran kalıcı olacak"
Akdeniz'de şiddetli deprem!
Akdeniz'de şiddetli deprem!
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem! Deprem uzmanı Şükrü Ersoy'dan flaş açıklamalar | Video
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem! Deprem uzmanı Şükrü Ersoy'dan flaş açıklamalar | Video
Atilla Kıyat’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert cevap!
Atilla Kıyat’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert cevap!
'Millet İttifakı' çatırdıyor!
'Millet İttifakı' çatırdıyor!
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama
Skandal Suriye konferansını böyle savundu! Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama
Skandal Suriye konferansını böyle savundu! Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama
Daha Fazla Video Göster