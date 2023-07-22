22 Temmuz 2023, Cumartesi
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NATO kafa NATO mermer! İslam ülkelerinden Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin veren İsveç’e büyük tepki: Kabul edilemez…
NATO hayali ile yanıp tutuşan, ancak dini değerlere saygı göstermekten aciz olan İsveç’e, İslam ülkeleri ve uluslararası İslami kuruluşlardan büyük tepki geliyor. Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıların ardı arkası kesilmezken, Türkiye’den ve İslam ülkelerinden, İsveç’e uyarı üstüne uyarı geliyor. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Temsilciliği, Danimarka'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.