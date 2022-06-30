NATO ile Rusya arasında yeni cephe: Finlandiya! NATO’nun genişlemesi neleri değiştirecek?

NATO zirvesine Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın mutabakatı damgasını vurdu. ABD Avrupa kıtasındaki askeri varlığını artırmaya karar verdi. Rusya ise NATO'nun genişlemesine tepkili. Peki Rusya'ya sınırı olan Finlandiya'nın birliğe üye olması neleri değiştirecek?

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