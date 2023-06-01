NASA duyurdu! UFO'lar ile ilgili tarihi açıklama yapıldı

NASA'nın "tanımlanamayan hava olayları" olarak listelediği ve genellikle UFO olarak adlandırılan iddiaları değerlendirmek için geçen yıl kurulan NASA paneli, önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen bir rapor öncesinde ilk olarak halka açık toplantısını yaptı. NASA'nın bugün yıllar sonra ilk kez UFO'lar ile ilgili resmi açıklama yaptı. .