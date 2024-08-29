Narin’in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var! Gözler açıklanacak raporda! Türkiye A Haber’den öğrendi...

Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı ararken olaya ilişkin yeni bir raporun açıklanacağı iddia edildi. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında yaptığı açıklamada "Narin'in ağabeyinin vücudunda birden fazla ısırık izi var. Rapor dakikalar içinde açıklanacak" ifadelerini kullandı.