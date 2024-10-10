Narin Güran’ın mezarı yeniden açıldı

Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ediyor. Narin'in mezarı yeniden açıldı ve otopsiden gelen kemikler ile kıkırdak dokusu kabrine konuldu. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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