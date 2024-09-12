Narin Güran’ın amcası Erhan Güran A Haber’e konuştu: Kardeşim de olsa suçlunun cezalandırılmasını istiyorum

Narin Güran cinayetinde soruşturma titizlikle sürüyor. Katledilen Narin'in kaybolduğu ilk günden itibaren bölgede haber nöbetinde olan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Narin'in gözaltında olmayan tek amcası Erhan Güran ile özel bir röportaj yaptı. Amca Güran, hem merak edilen soruları yanıtladı hem de çarpıcı iddialarda bulundu. "Suçlu kim olursa olsun cezasını çeksin" dedi.

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