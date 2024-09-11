Narin Güran cinayeti | Meta amcanın WhatsApp yazışmalarını vermedi

Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran cinayetini çözecek yazışmalarla ilgili Siber Suçlar ve Meta’dan gelen yanıtları A Haber ekrana getirdi. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın cinayeti çözecek yazışmaları vermeyi reddettiğini açıkladı. İşte tüm detaylar...

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