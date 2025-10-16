16 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Narin cinayetinde yeni gelişme! Sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 10:15
Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz yaptığı yazılı açıklamayla davadan çekildiğini duyurdu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ayrıntıları aktardı.
