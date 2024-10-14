Narin cinayetinde özel bilgi A Haber'de! Narin'in son görüldüğü saat 15:12

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturması da devam ediyor. Narin'i görüntüleyen kameranın saati yaklaşık 3 dakika ileri olduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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