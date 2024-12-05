Narin cinayetinde flaş gelişme! Avucundaki kılın kime ait olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır'da Türkiye'yi ağlatan Narin Güran cinayetine ilişkin sanıkların yargılaması devam ederken davaya ilişkin flaş gelişmeler yaşandı.Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, dosyada bulunan daraltılmış baz raporunun hangi teknikler ve hangi baz verileri kullanılarak hazırlandığı ile ilgili ek bilirkişi raporu tamamlandı. Buna göre önceki raporda "Salim Güran'ın kullandığı telefonun, 21 Ağustos'ta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği" bilgisine ilişkin mısır tarlası olarak belirtilen alanın Narin'in cesedinin bulunduğu yerin yakınındaki tarla olduğu kaydedildi. Ayrıca Narin'in avucunda yer alan kılın kime ait olduğu çalışmalarına ilişkin flaş gelişme yaşandı. Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren açıklamasında kriminal incelemeler sonucu kılların kime ait olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

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