Nahçıvan’da önemli temaslar! Türkiye-Azerbaycan koridoru için görüşme yapıldı

Giriş: 12.09.2025 21:19
Giriş: 12.09.2025 21:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu Nahçıvan’da temaslarda bulundu. Zorlu, ziyaret kapsamında Zengezur Koridoru ve Kars-Iğdır-Dilucu demiryolu projelerinin bölgeye sağlayacağı avantajları görüştü. Ayrıca Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci de görüşmelerde ele alındı.
