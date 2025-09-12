Nahçıvan’da önemli temaslar! Türkiye-Azerbaycan koridoru için görüşme yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu Nahçıvan’da temaslarda bulundu. Zorlu, ziyaret kapsamında Zengezur Koridoru ve Kars-Iğdır-Dilucu demiryolu projelerinin bölgeye sağlayacağı avantajları görüştü. Ayrıca Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci de görüşmelerde ele alındı.

