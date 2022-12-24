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Mustafa Kemal Çiçek'ten Akşener - Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu analizi: "Baba oğul” çıkışı İmamoğlu’nun imajına zarar verdi

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Giriş: 24.12.2022 23:49
Güncelleme:24.12.2022 23:52
A Haber’de yayınlanan SATIR ARASI’na konuşan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, 6’lı masada Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu tarafından sahneye konan “Saraçhane tiyatrosu” ile ilgili çarpıcı analizlerde bulundu. Sarılma fotoğrafları üzerinden sözü Akşener’in “Diğer genel başkanları aradım ulaşamadım” ifadelerine getiren Çiçek, “24 saat sonra tablo tersine döndü. Akşener, sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor.” şeklide konuştu. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu için “Baba-Oğlul” açıklamasına atıfta bulunan Çiçek, “İmamoğlu, 1. basamak Cumhurbaşkanlığı adaylığı olmazsa 2. basamağı kaybetmek istemiyor. O da (CHP) Genel Başkanlık. Bu yaşananlar İmamoğlu’nun imajına zarar verdi." dedi.
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