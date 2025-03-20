Murat Ongun’un evinden çıkan yüklü miktarda nakit para A Haber’de!

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un mal varlığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince el konuldu. Ongun’un İstanbul Beykoz'da bulunan lüks konutunda yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, kurşun ve av tüfekleri ele geçirildi. O anlara ait görüntüler A Haber ekranlarında yayınlandı.

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