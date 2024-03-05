05 Mart 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'daki riski bina stokunu eritmemiz gerekiyor | CHP'li İmamoğlu'na salvo: İlgisiz, beceriksiz, liyakatsiz...
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve riskli yapılarda dönüşümün bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Kurum, İstanbul'un çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu 'kentsel dönüşüm' sözleri üzerinden yerden yere vurdu. Kurum, "Mevcut belediye başkanı 'kentsel dönüşüm yapılmaması' gerekiyor diyor. İlgisiz, beceriksiz, liyakatsiz... Bu sözleri akıl almıyor." dedi.