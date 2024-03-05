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Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'daki riski bina stokunu eritmemiz gerekiyor | CHP'li İmamoğlu'na salvo: İlgisiz, beceriksiz, liyakatsiz...

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Giriş: 05.03.2024 00:41
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve riskli yapılarda dönüşümün bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Kurum, İstanbul'un çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu 'kentsel dönüşüm' sözleri üzerinden yerden yere vurdu. Kurum, "Mevcut belediye başkanı 'kentsel dönüşüm yapılmaması' gerekiyor diyor. İlgisiz, beceriksiz, liyakatsiz... Bu sözleri akıl almıyor." dedi.
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