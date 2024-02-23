23 Şubat 2024, Cuma
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Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na kentsel dönüşüm dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, vatandaşla el ele gönül gölüne yerel seçim hazırlıklaırnı sürdürüyor. İstanbul'un ve İstanbullunun başına bela olan CHP'li İBB yönetimi artık son demlerini yaşıyor. Murat Kurum, seçim kapsamında bulunduğu Bağcılar'da Ekrem İmamoğlu'na kentsel dönüşüm dersi verdi. Kurum, İmamoğlu'nun akla ziyan açıklamalarına yönelik, "Şimdi bu şehrin parasını çarçur eden bu insanlar kalkmışlar, "Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak" diyorlarmış? Ben buradan cevap veriyorum. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan başka yerlere gideceğine öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki." dedi.