Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'dan "değişim vakti" vurgusu

Türkiye'nin tamamında, İstanbul'un da 39 ilçesinde esnafın yanında olduklarını ifade eden Kurum, "Esnafımız ne zaman zora düşse biz elimizden gelen tüm gayreti esnafımız için vatandaşımız için yapmaya çalıştık. Şimdi esnafımızı daha da güçlendireceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Sizin için çok güzel projelerimiz, hayallerimiz var." diye konuştu.