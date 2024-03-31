31 Mart 2024, Pazar
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Murat Kurum oyunu kullandı: 31 Mart'ta güneş doğacak
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kurum oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul'un ve çocuklarımızın geleceği adına önemli bir karar vereceğiz. Deprem riskinin ortadan kaldırılması, trafik çilesinin ortadan kalması için ilk adımı inşallah sandıkta atmış olacağız. 31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla kutlayacağız." dedi.