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Münbiç’te halk yönetim için toplandı: Ülkemiz için çalışacağız

Münbiç’te halk yönetim için toplandı: Ülkemiz için çalışacağız

Kübra Kılıç
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Giriş: 23.12.2024 15:27
Esad rejiminin ve terör örgütü PKK'nın zulmünden kurtulan Münbiç halkı, şimdi kentlerini yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyor. Yıllar sonra sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri bir araya gelerek, Münbiç'in yönetimi için kararlar alıyor.

Birçok Suriyeli, Esad zulmünün sona erdiğine, vatanlarına ve evlerine geri döndüğüne hala inanamıyor. Evlerine geri dönenler her ne kadar bir enkazla karşılaşsalar da onlar hayatlarını yeniden kurmak için umutlular.

TERÖR İSTEMİYORLAR

Münbiç'te de Esad rejimi ve terör örgütü PKK'nın zulmünden yıllardır bir araya sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri, şehirlerini yeniden ayağa kaldırmak için bir araya geldi. Münbiç halkı terör örgütünden tamamen temizlenmesini istiyor.

TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİLER

Aralarında yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin de bulunduğu halk, Türkiye'den Suriye'ye destek vermesini istiyor.

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Münbiç’te halk yönetim için toplandı: Ülkemiz için çalışacağız
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