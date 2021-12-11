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Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem! Dünden bugüne Türkiye’de neler değişti

A Haber
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Giriş: 11.12.2021 09:18
Son 19 yılda altyapıdan sağlığa, eğitimden tarıma kadar pek çok yatırım hayata geçirildi. Köy, mahalle ve şehirlere yapılan yatırımlar yaşam standartlarına önemli katkı sağladı. Peki bu süreçte köy ve mahalle yaşamı nasıl gelişti? A haber ekipleri işte bu sorunun yanıtını değişim en yakın tanığı olan muhtarlara sordu.
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