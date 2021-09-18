18 Eylül 2021, Cumartesi
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Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem! Dünden bugüne Türkiye’de neler değişti?
Son 19 yılda alt yapıdan sağlığa, eğitimden tarıma kadar pek çok yatırım hayata geçirildi. Köy, mahalle ve şehirlere yapılan yatırımlar yaşam standartlarına önemli katkı sağladı. Peki bu süreçte köy ve mahalle yaşamı nasıl gelişti? İşte bu sorunun yanıtını değişim en yakın tanığı olan muhtarlar cevapladı.