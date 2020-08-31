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Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi' otobüsü 4 Eylül'de Sivas'tan hareket edecek

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Giriş: 31.08.2020 00:58
Güncelleme:31.08.2020 00:58
CHP iktidarını hayal olarak gören eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye turunu 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacak. 'Memleket Hareketi'' adını verdiği oluşum için yoğun mesai harcayan İnce'nin il gezilerinde kullanacağı otobüs görücüye çıktı. Muharrem İnce, CHP yönetiminin de yakın takibinde... CHP cephesinde yaşanan sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında Ankara'dan aktardı.

CHP iktidarını hayal olarak gören eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye turunu 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacak. 'Memleket Hareketi' adını verdiği oluşum için yoğun mesai harcayan İnce'nin il gezilerinde kullanacağı otobüs görücüye çıktı. Muharrem İnce, CHP yönetiminin de yakın takibinde... CHP cephesinde yaşanan sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında Ankara'dan aktardı.

CHP'DE MUHARREM İNCE ENDİŞESİ

Muharrem İnce'nin bu hamlesi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki CHP yönetimini endişelendirdi. İnce'nin partideki küskünlere kucak açması ise endişelerin dozunu arttırdı.

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