Muharrem İnce'nin geçmişten bugüne CHP serüveni! Ayrılık süreci nasıl işledi? ANALİZ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partiden yükselen muhalif sesleri bugüne kadar ya susturdu ya da ihraç etti. Muharrem İnce ise onun kurduğu sisteme karşı çıkarak koltuğunu sallayabilen tek isim oldu. İnce'yi CHP'den uzaklaştırmak hiç de kolay olmadı. Ancak baskı ve ithamlar artınca İnce'nin CHP'den ayrılmaktan başka çaresi kalmadı. Artık CHP için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki, İnce'yi ayrılığa götüren süreç nasıl işledi? İşte Muharrem İnce'nin geçmişten bugüne CHP serüvenini konu alan analiz haberimiz...