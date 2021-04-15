15 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce'nin geçmişten bugüne CHP serüveni! Ayrılık süreci nasıl işledi? ANALİZ

Muharrem İnce'nin geçmişten bugüne CHP serüveni! Ayrılık süreci nasıl işledi? ANALİZ

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2021 02:03
Güncelleme:15.04.2021 02:08
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partiden yükselen muhalif sesleri bugüne kadar ya susturdu ya da ihraç etti. Muharrem İnce ise onun kurduğu sisteme karşı çıkarak koltuğunu sallayabilen tek isim oldu. İnce'yi CHP'den uzaklaştırmak hiç de kolay olmadı. Ancak baskı ve ithamlar artınca İnce'nin CHP'den ayrılmaktan başka çaresi kalmadı. Artık CHP için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki, İnce'yi ayrılığa götüren süreç nasıl işledi? İşte Muharrem İnce'nin geçmişten bugüne CHP serüvenini konu alan analiz haberimiz...
Muharrem İnce'nin geçmişten bugüne CHP serüveni!
Muharrem İnce'nin geçmişten bugüne CHP serüveni!
Başika'daki Türk üssüne saldırının perde arkasında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de açıkladı
Başika'daki Türk üssüne saldırının perde arkasında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de açıkladı
Bakan Kurum'dan Açelya Apartmanı açıklaması:
Bakan Kurum'dan Açelya Apartmanı açıklaması:
Başika'da Türk üssüne kalleş saldırı!
Başika'da Türk üssüne kalleş saldırı!
ABD'den Karadeniz için savaş gemisi kararı
ABD'den Karadeniz için savaş gemisi kararı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Sybiha A Haber'e açıklamalar
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Sybiha A Haber'e açıklamalar
Vaka ve ölümlerde yeni zirve!
Vaka ve ölümlerde yeni zirve!
Başkan Erdoğan'dan aşı mesajı: Dünyada 6. sıradayız
Başkan Erdoğan'dan aşı mesajı: "Dünyada 6. sıradayız"
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz mesajı
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz mesajı
Sincar’da neler oluyor? Sincar’da kaç PKK'lı var?
Sincar’da neler oluyor? Sincar’da kaç PKK'lı var?
Akbulut için taziye mesajı
Akbulut için taziye mesajı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı'na sert çıktı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı'na sert çıktı
Daha Fazla Video Göster