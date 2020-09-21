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Muharrem İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi

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Giriş: 21.09.2020 09:49
Güncelleme:21.09.2020 09:57
'Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu. İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' tweet'ini attı.

'Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu.

İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' tweet'ini attı.

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