Muharrem İnce kime ne mesaj verdi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

İletişimci-yazar Ali Saydam, Haktan Uysal'ın sunduğu Memleket Meselesi programında Muharrem İnce'nin başlattığı 'Memleket Hareketi'ni değerlendirdi. Saydam, Muharrem İnce-CHP gerilimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

İNCE KİME NE MESAJ VERDİ?

İletişimci-yazar Ali Saydam, "Siz bir ülkenin liderliğine soyunuyorsanız, adınıza da 'Memleket Hareketi' demişseniz sadece demekki CHP'nin içinde bir hizip olarak algılanmak istemiyorsanız bugün memleketin bir numaralı meselesi sayın İnce'nin orada konuştuğu konular mıdır yoksa başka şeyler mi?

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının getirdiği yeni ortam, Türkiye'nin milli bağımsızlık konusunda duruşu, milli ekonomi meselesi ve bütün bölgeyle ilgili Türkiye'nin duruşu konusunda muhalefetin böyle 3 maymunu oynadığı ortamda fırsatı varken kullanamadı. Ama getirdiği ideolojik olarak da bişey göremedik." ifadelerini kullandı.