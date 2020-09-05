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Muharrem İnce kime ne mesaj verdi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 05.09.2020 10:53
Güncelleme:05.09.2020 10:55
İletişimci-yazar Ali Saydam, Haktan Uysal'ın sunduğu Memleket Meselesi programında Muharrem İnce'nin başlattığı 'Memleket Hareketi'ni değerlendirdi. Saydam, Muharrem İnce-CHP gerilimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

İNCE KİME NE MESAJ VERDİ?
İletişimci-yazar Ali Saydam, "Siz bir ülkenin liderliğine soyunuyorsanız, adınıza da 'Memleket Hareketi' demişseniz sadece demekki CHP'nin içinde bir hizip olarak algılanmak istemiyorsanız bugün memleketin bir numaralı meselesi sayın İnce'nin orada konuştuğu konular mıdır yoksa başka şeyler mi?

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının getirdiği yeni ortam, Türkiye'nin milli bağımsızlık konusunda duruşu, milli ekonomi meselesi ve bütün bölgeyle ilgili Türkiye'nin duruşu konusunda muhalefetin böyle 3 maymunu oynadığı ortamda fırsatı varken kullanamadı. Ama getirdiği ideolojik olarak da bişey göremedik." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Muharrem İnce ihraç mı edilecek? CHPyi böler mi? İncenin Sivasta verdiği ilk mesajlar nasıl okunmalı? SON DAKİKA: MUHARREM İNCE İHRAÇ MI EDİLECEK? CHP'Yİ BÖLER Mİ? İNCE'NİN SİVAS'TA VERDİĞİ İLK MESAJLAR NASIL OKUNMALI?

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