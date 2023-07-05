Muharrem İnce’den “değişim” açıklaması: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'deki değişim tartışmaları ile ilgili konuştu. "Atatürk gelse kurultay şansı zor olur" dedi. Kakofoni devam ettiği sürece büyükşehirlerin de kaybedileceğini söyledi.

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