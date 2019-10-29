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29.10.2019
Muharrem İnce canlı yayında parti yönetimini eleştirdi: Bana selam vereni harcıyorlar... |Video
Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canlı yayında Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve gazeteci Saygı Öztürk'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı parti yönetimine sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu yönetimini eleştiren İnce, "Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canlı yayında Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve gazeteci Saygı Öztürk'ün gündeme dair sorularını yanıtlayan CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı parti yönetimine sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu yönetimini eleştiren İnce, "Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.
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