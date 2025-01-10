10 Ocak 2025, Cuma
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Muhalefette istifa furyası! Önümüzdeki günlerde yeni istifalar bekleniyor
14 Mayıs seçimlerinden bu yana muhalefet partilerinde toplam 21 milletvekili istifa etti. En fazla istifa 15 vekil ile İYİ Parti’de yaşandı. İYİ Parti’yi sırasıyla DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi izledi. Kulislerde önümüzdeki süreçte yeni istifaların geleceği konuşuluyor.