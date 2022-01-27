Muhalefetin sözde tarafsız gazetecileri! CHP ve medya gerçeği...

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 2019'da hapse mahkum olan gazeteci Sedef Kabaş, tepki çeken tavrını sürdürdü. Bir televizyon programında yine Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Erdoğan'a hakaret etti. Türkiye'nin çıkarlarını savunan basın kuruluşlarını yandaş ilan edip, asılsız haberlere imza atan iktidar karşıtı muhalif medya, bu tavrıyla bir kez daha tepkilerin odağı oldu. Peki amaç ne? İftira, hakaret, küfür ve asılsız haberlerle nasıl bir gazetecilik yapılmak isteniyor? Ayrıntılar analiz haberimizde...