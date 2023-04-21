Muhalefetin kentsel dönüşüm tutarsızlığı! Hükümet "dönüşüm" dedi muhalefet engelledi

Deprem sonrası en çok gündeme gelen konulardan biri kentsel dönüşüm oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında kara propagandaya başlayan muhalefet, devletin kentsel dönüşümde yetersiz kaldığını öne sürüp algı operasyonlarına girişmişti. Muhalefetin tepki çeken tutumu ise arşivdeki görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı. İşte muhalefetin kentsel dönüşüm karşıtlığı…

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