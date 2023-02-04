04 Şubat 2023, Cumartesi
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Muhalefet neden projelerin karşısında? Projeler muhalefeti neden rahatsız ediyor?
Doğal gaz çıktığında 85 milyon kullanacak, Togg'a imkanı olan herkes binebilecek köprülerden herkes geçiyor, millet bahçeleri ve kütüphaneler herkese açık nükleer santral Türkiye'nin enerjisine katkı sağlayacak. Doğu Akdeniz gazı Türkiye'nin geleceği olabilir. Türk Savunma Sanayii dünyada dikkat çekiyor. Peki, tamamı Türkiye'nin çıkarlarına olan bu dev projeleri desteklemek neden zor?