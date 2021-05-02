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Muhalefet 15 Temmuz başarılı olsun diye beklenti içine girdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki kontrollü kaçış planına ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal önemli değerlendirmelerde bulundu. Aksakal o dönemde muhalefetin bir kısmının da FETÖ karşıtı gibi görünse de darbe başarılı olsaydı bir beklenti içinde olacağını ifade etti. .