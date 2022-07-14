Muğla Datça'da korkutan orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak devam ediyor. Ekipler dünden bu yana yangına müdahale için bölgede. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman yangınını söndürme çalışmalarını incelemek için gittiği Muğla'da önemli açıklamalarda bulundu. Yangının elektrik trafosundan başladığını belirten Bakan Kirişçi, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgileri paylaşacaklarını söyledi. Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına müdahale için ilk kez gece görüşlü helikopter de çalışmalara destek verdi. Aile ve Sosyal Politikalr Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, evleri yangından zarar gören vatandaşlara ilk etapra 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.İşte Muğla'nın Datça ilçesindeki yangında yaşanan tüm gelişmeler...