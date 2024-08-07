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Müdahillik başvurusu öncesi flaş açıklamalar

Müdahillik başvurusu öncesi flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.08.2024 16:24
Katil İsrail’e açılan soykırım davasına müdahillik bildirimi yapılacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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