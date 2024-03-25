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MSB’den “Yerli ve Milli Güzümüz Atak” paylaşımı! Mehmetçik Atak ile terör yuvalarını böyle vurdu

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 25.03.2024 16:42
Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanlığı, Atak pilotlarının göreve çıkma süreçleri ve hedefleri imha görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu. İşte o anlar…
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MSB’den “Yerli ve Milli Güzümüz Atak” paylaşımı!
MSB’den “Yerli ve Milli Güzümüz Atak” paylaşımı!
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