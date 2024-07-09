MSB’den komando indirme görüntüleri! "Kilit Kapanıyor" paylaşımı ne anlama geliyor?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava hücum harekatı ile komando indirme görüntülerini paylaştı. Bakanlık paylaşıma "Kilit Kapanıyor" notunu düştü. Peki “Kilit Kapanıyor” ne anlama geliyor? Operasyon bölgesinde neler oluyor? Gelişmeleri Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yakup Bulut değerlendirdi.

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