MSB'den flaş Tahıl Koridoru ve bedelli askerlik ücreti açıklaması

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru anlaşması ile ilgili açıklamada bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, Rus personelin İstanbul'daki koordinasyon merkezinden ayrıldığı duyuruldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN