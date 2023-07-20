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MSB'den flaş Tahıl Koridoru ve bedelli askerlik ücreti açıklaması

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Giriş: 20.07.2023 12:26
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru anlaşması ile ilgili açıklamada bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, Rus personelin İstanbul'daki koordinasyon merkezinden ayrıldığı duyuruldu.
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