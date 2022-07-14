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MSB: Kuzey Irak'ta 5 PKK’lı terörist öldürüldü! Sayı 11 oldu...

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Giriş: 14.07.2022 20:21
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." denildi. Diğer yandan yine bugün Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirilmişti.

"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" mesajı veren Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.

6 PKK'LI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öğlen saatlerinde bir açıklama daha yapan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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