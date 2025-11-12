MSB: Enkazda incelemeler 06.30’da başladı!

12 Kasım 2025, Çarşamba
Azerbaycan'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kazada 20 personelin şehit olduğunu açıkladı. Enkaz bölgesinde incelemeler sabah saat 06.30’da başladı, olayla ilgili soruşturma sürüyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları canlı yayında aktardı.