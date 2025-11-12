12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MSB: Enkazda incelemeler 06.30'da başladı!
MSB: Enkazda incelemeler 06.30’da başladı!

MSB: Enkazda incelemeler 06.30'da başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 08:49
Azerbaycan'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kazada 20 personelin şehit olduğunu açıkladı. Enkaz bölgesinde incelemeler sabah saat 06.30’da başladı, olayla ilgili soruşturma sürüyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB: Enkazda incelemeler 06.30’da başladı!
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Askeri kargo uçağı neden düştü?
MSB: Enkazda incelemeler 06.30’da başladı!
MSB: Enkazda incelemeler 06.30'da başladı!
Düşen uçağın enkazında incelemelere başlandı!
Düşen uçağın enkazında incelemelere başlandı!
A Haber uçak kazasının yaşandığı Gürcistan’da!
A Haber uçak kazasının yaşandığı Gürcistan'da!
İBB’deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar!
İBB'deki yolsuzluk iddianamesinde yeni detaylar!
Faciayı karakutular aydınlatacak
"Faciayı karakutular aydınlatacak"
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber’de
Uçağın düştüğü bölgenin analizi A Haber'de
Ömer Çelik: Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü
Ömer Çelik: “Bazı partiler siyasi cemaatlere, bazıları siyasi şirketlere dönüştü”
İmamoğlu iddianamesinin şifreleri çözülüyor!
İmamoğlu iddianamesinin şifreleri çözülüyor!
1 kişinin paraşütle atladığı iddia edildi
1 kişinin paraşütle atladığı iddia edildi
Askeri kargo uçağının düştüğü noktadan canlı yayın!
Askeri kargo uçağının düştüğü noktadan canlı yayın!
Düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı!
Düşen askeri kargo uçağının parçalarına ulaşıldı!
Daha Fazla Video Göster