MSB duyurdu: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin'de görev yapan hudut personelimiz, Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin Suriye'de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi" denildi.