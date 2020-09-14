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MSB duyurdu: SOLOTÜRK'ten muhteşem görüntü

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Giriş: 14.09.2020 17:52
Güncelleme:14.09.2020 18:53
Milli Savunma Bakanlığı, Sivrihisar Hava Gösterileri’nde SOLOTÜRK tarafından da gösteri yapıldığını açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, 201. Arama Kurtarma Filo Komutanlığı mensupları tarafından paraşüt atlayışlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "COVID19 tedbirleri kapsamında seyircisiz icra edilen Sivrihisar Hava Gösterileri'nde; 201'inci Arama Kurtarma Filo Komutanlığımız paraşüt atlayışları yaparken, #SOLOTÜRK tarafından da gösteri uçuşu gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Kuvvetleri F-16 Solotürk Gösterisi, Türk Hava Kuvvetleri 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı "Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi" SHG Airshow 2020'de gösterileri ile izleyenleri büyüledi.

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