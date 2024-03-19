MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini bildirdi.

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