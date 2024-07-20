MSB açıkladı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.