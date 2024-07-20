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MSB açıkladı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 13:03
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
MSB açıkladı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
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