30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2023 13:24
MSB: Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu
Kılıçdaroğlu’nun TOKİ yalanı patladı!
Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanı patladı!
Kılıçdaroğlu’na oy veren insanım ama...
"Kılıçdaroğlu'na oy veren insanım ama..."
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Ankara AK Parti mitingine hazırlanıyor
Ankara AK Parti mitingine hazırlanıyor
MLKP’ye şafak operasyonu
MLKP’ye şafak operasyonu
Bakan’dan asgari ücret açıklaması
Bakan'dan asgari ücret açıklaması
“Masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor”
“Masanın altındaki tüm ayaklar aynı gözüküyor”
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye’nin uzay yolculuğu başlıyor
Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor
40 yıllık oto tamir ustası Togg’u inceledi
40 yıllık oto tamir ustası Togg'u inceledi
Bahçeli’den Kütahya’da önemli açıklamalar
Bahçeli'den Kütahya'da önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster