Mozambik ile savunma alanında iş birliği! Savunma Sanayii kapılarını Afrika’ya açıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı görevine geldikten sonra çalışmalarına hızla başlayan Haluk Görgün, Afrika ülkeleriyle Savunma Sanayii alanında yeni iş birlikleri için kolları sıvadı. Bu kapsamda Mozambik ile "Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması" gerçekleştirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN