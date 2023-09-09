09 Eylül 2023, Cumartesi
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Mozambik ile savunma alanında iş birliği! Savunma Sanayii kapılarını Afrika’ya açıyor
Savunma Sanayii Başkanlığı görevine geldikten sonra çalışmalarına hızla başlayan Haluk Görgün, Afrika ülkeleriyle Savunma Sanayii alanında yeni iş birlikleri için kolları sıvadı. Bu kapsamda Mozambik ile "Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması" gerçekleştirildi.