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Moskova – Kiev hattında kriz! İşte gerilimin başlangıcı ve çatışmaların seyri

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Giriş: 23.02.2022 16:25
Ukrayna, Rusya'nın olası işgaline karşı önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Ukraynalı sivillere ateşli silah taşıma ve kendilerini savunma hakkı veren yasa tasarısı da onaylandı. Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların saldırılarında ise 1 Ukrayna askeri öldü. Peki kriz nasıl başladı? İşte detaylar...

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